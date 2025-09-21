RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Bogenschießen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7052, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2022.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte