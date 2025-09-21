flag
5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Bogenschießen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7052, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2022.

Erhaltung
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 1. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 19 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Bogenschießen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
