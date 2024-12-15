5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Hochsprung" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7083, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2022.

Erhaltung PROOF (2) UNC (8) AU (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS70 (1) Service NGC (1)