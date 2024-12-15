flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,143

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (13)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Hochsprung" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7083, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. März 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion AURORA - 28. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum28. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 2600 RUB
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Soler y Llach - 27. Oktober 2017
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Oktober 2017
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion HERVERA - 26. Oktober 2017
VerkäuferHERVERA
Datum26. Oktober 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
