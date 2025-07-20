flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC205,411
  • Auflage PROOF121,417

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Leningrad" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1778, welches bei Numisbalt für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juli 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Katz - 4. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum4. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Russiancoin - 9. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
