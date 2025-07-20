RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Leningrad" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC205,411
- Auflage PROOF121,417
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (16)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Leningrad" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1778, welches bei Numisbalt für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juli 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
