5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2714, welches bei Katz Auction für 59 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Juli 2024.

Erhaltung PROOF (5) UNC (7) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS65 (2) PF63 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (2) PCGS (1)