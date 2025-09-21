flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2714, welches bei Katz Auction für 59 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Juli 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 14 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Russiancoin - 14. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum14. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 17 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Auction World - 15. Oktober 2017
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2017
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1980Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen