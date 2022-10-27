flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
