RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC207,078
- Auflage PROOF107,928
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (3)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Gewichtheben" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte