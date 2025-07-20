RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC251,562
- Auflage PROOF122,167
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Tallinn" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2871, welches bei Katz Auction für 55 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte