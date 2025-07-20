5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Tallinn" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2871, welches bei Katz Auction für 55 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

