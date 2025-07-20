flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Coins and Medals

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC251,562
  • Auflage PROOF122,167

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Tallinn" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2871, welches bei Katz Auction für 55 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Frühwald - 20. Januar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum20. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion BAC - 20. September 2023
VerkäuferBAC
Datum20. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 26. Dezember 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum26. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 4. August 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum4. August 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. März 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. März 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Soler y Llach - 27. Oktober 2017
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Oktober 2017
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion HERVERA - 26. Oktober 2017
VerkäuferHERVERA
Datum26. Oktober 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
