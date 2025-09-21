5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Lauf" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61556, welches bei Heritage Auctions für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. November 2022.

Erhaltung PROOF (13) UNC (15) XF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (1) PF69 (3) PF65 (1) PF64 (1) ULTRA CAMEO (2) Service NGC (5) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (4)

Coinhouse (3)

Denga1700 (1)

HERVERA (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

Katz (7)

Numisbalt (7)

Numismática Leilões (2)

NUMMUS Olomouc (1)

Rare Coins (1)

Rio de la Plata (1)

Russiancoin (2)

TMAJK sro (1)

V. GADOURY (1)