flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC225,653
  • Auflage PROOF118,353

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Lauf" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61556, welches bei Heritage Auctions für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. November 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum10. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 28. April 2024
VerkäuferKatz
Datum28. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 17 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF69 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion V. GADOURY - 6. Juni 2023
VerkäuferV. GADOURY
Datum6. Juni 2023
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Numisbalt - 13. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Rare Coins - 19. Oktober 2022
VerkäuferRare Coins
Datum19. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Juni 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1978Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen