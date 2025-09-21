RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Lauf" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC225,653
- Auflage PROOF118,353
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Lauf" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61556, welches bei Heritage Auctions für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. November 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferV. GADOURY
Datum6. Juni 2023
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte