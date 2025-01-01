Frankfurt am MainPeriod:1814-1866 1814-1866
Silver coins 2 Thaler Free City - Frankfurt am Main
2 Thaler 1840-1844
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1840-01191841120,69524301842-001843122,94011701844195,630067
2 Thaler 1841-1855
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1841120,6950911842287,37511521843122,94001111844195,6300131184536,299015184672,120043184770,92005718518,354091854107,000148185572,017077
2 Thaler 1860-1866
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1860341,300116418611,786,58858011862344,41011701866637,0331378
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