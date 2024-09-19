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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 1/2 реала Фердинанда VI - Испания

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1/2 реала 1746-1759

Год Знак Описание Продажи Продажи
1746 M AJ 0 131747 M JB 0 131748 M JB 0 451748 S PJ 0 111749 M JB 0 271750 M JB 0 211750 S PJ 0 101751 M JB 0 101751 S PJ 0 31752 M JB 0 751753 S PJ 0 71754 M JB 0 41754 S PJ 0 61755 M JB 0 131756 M JB 0 51757 M JB 0 131758 M JB 0 111759 M J 0 171759 S JV 0 14
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