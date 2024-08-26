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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1751 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1751 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1751 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1751 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 14493 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 3 июня 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1751 M JB на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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