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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1756 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1756 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1756 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1756 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1756 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 1/2 реала 1756 M JB на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1/2 реала 1756 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1756 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1756 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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