Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1758 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1758 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
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Где продать?
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