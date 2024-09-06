Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1759 года M J (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1759 года со знаком M J. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 16 июня 2021
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Дата 27 февраля 2020
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Где продать?
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