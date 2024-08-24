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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1747 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1747 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1747 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1747 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1556 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1747 M JB на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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