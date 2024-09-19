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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1747 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1747 M J
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
8 эскудо 1747 S PJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 эскудо 1747 M J
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 эскудо 1747 S PJ
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1747 M AJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1747 M J
Средняя цена 190 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1747 M JB
Средняя цена 200 $
Продажи
1 236
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1747 S PJ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 127

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1747 M AJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1747 M J
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 реал 1747 M JB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1747 M JB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1747
Средняя цена 45 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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