Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1747 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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