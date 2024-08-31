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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1747 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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