1 корнадо без года (1746-1759). Надпись "FO VI" (Испания, Фердинанд VI)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1746-1759) года. Надпись "FO VI". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

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