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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1746 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1746 M AJ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1746
Средняя цена 530 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1746 S PJ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1746 M AJ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1746 S PJ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 реала 1746 M AJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1746
Средняя цена 35 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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