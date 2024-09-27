Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1746 года (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1746
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1746 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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