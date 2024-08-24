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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1746 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1746 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1746 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1746
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1746 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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Испания 1 реал 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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