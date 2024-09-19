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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1746 года (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1746 года - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1746 года - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1746
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1746 года. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Cayón - September 17, 2015
Продавец Cayón
Дата 17 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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