Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1746 года M AJ "Тип 1746-1759" (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1746
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1746 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
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Дата 14 декабря 2020
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Дата 13 ноября 2019
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Дата 10 мая 2018
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Дата 21 сентября 2017
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Дата 3 мая 2017
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Где продать?
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