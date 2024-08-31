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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1746 года S PJ "Тип 1746-1759" (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1746 года S PJ "Тип 1746-1759" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1746 года S PJ "Тип 1746-1759" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1746
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1746 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1746 S PJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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