Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1746 года S PJ "Тип 1746-1759" (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1746
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1746 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
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Дата 3 июля 2013
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Дата 27 мая 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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