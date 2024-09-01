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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 корнадо без года (1746-1759). Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)

Разновидность: Надпись "FO II"

Аверс монеты - 1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 корнадо
  • Год без года (1746-1759)
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1746-1759) года. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 корнадо без года (1746-1759) на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 корнадо без года (1746-1759) на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 корнадо без года (1746-1759) на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 корнадо 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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