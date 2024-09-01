1 корнадо без года (1746-1759). Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1746-1759) года. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

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