Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 корнадо без года (1746-1759). Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)
Разновидность: Надпись "FO II"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 корнадо
- Год без года (1746-1759)
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо без года (1746-1759) года. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
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