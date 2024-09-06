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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1747 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1747 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1747 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1747 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Auctiones - September 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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