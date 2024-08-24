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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1747 года M J (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1747 года M J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1747 года M J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1747 года со знаком M J. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M J на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1747 M J на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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