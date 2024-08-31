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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1747 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1747 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1747 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1747 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5300 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
Испания 4 эскудо 1747 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2550 EUR
Испания 4 эскудо 1747 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
5886 $
Цена в валюте аукциона 5300 EUR
Испания 4 эскудо 1747 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 эскудо 1747 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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