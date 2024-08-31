Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1747 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1747 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5300 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
5886 $
Цена в валюте аукциона 5300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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