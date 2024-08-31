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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1747 года M J (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1747 года M J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1747 года M J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1747 года со знаком M J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 20000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
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Испания 4 эскудо 1747 M J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
23814 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Испания 4 эскудо 1747 M J на аукционе Aureo - December 19, 2000
Продавец Aureo
Дата 19 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
14529 $
Цена в валюте аукциона 16227 EUR
Испания 4 эскудо 1747 M J на аукционе Aureo - December 16, 1996
Продавец Aureo
Дата 16 декабря 1996
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 4 эскудо 1747 M J на аукционе Aureo - December 18, 1995
Продавец Aureo
Дата 18 декабря 1995
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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