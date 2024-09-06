Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1747 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1747 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31763 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 155 USD
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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