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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1747 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1747 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1747 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1747 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31763 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 155 USD
Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1747 M JB на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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