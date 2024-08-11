Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1747 года M J (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком M J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Cayón Subastas за 40000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
Сохранность
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