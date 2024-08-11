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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1747 года M J (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1747 года M J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1747 года M J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком M J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Cayón Subastas за 40000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 8 эскудо 1747 M J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
35721 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Испания 8 эскудо 1747 M J на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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