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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1754 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1754 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1754 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1754 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1982 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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