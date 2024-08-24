Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1754 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1754 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1982 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
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Где продать?
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