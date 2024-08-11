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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1754 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1754 M JB
Средняя цена 270 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1754 S PJ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 61

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1754 M JB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 реала 1754 S PJ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 реал 1754 M JB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1754 S PJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/2 реала 1754 M JB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1754 S PJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 ардите 1754
Средняя цена 65 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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