Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1754 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1754 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
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Дата 24 января 2018
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
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Дата 27 мая 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
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