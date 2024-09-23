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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1754 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1754 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1754 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1754 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Auctiones - March 17, 2024
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 CHF
Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1754 S PJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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