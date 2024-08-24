Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1754 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1754 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
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Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
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Дата 3 июля 2014
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Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
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Дата 27 октября 2010
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Где продать?
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