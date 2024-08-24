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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1754 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1754 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1754 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1754 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32928 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность XF45 NGC
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1754 M JB на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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