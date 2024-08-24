Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1754 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1754 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32928 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 10 сентября 2023
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Дата 3 ноября 2022
Сохранность F15 NGC
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Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 31 мая 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 27 марта 2022
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Дата 20 июля 2021
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