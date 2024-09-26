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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 ардите 1754 года (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 ардите 1754 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 ардите 1754 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 ардите
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 ардите 1754 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • CoinsNB (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 1 ардите 1754 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 1 ардите 1754 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 ардите 1754 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 ардите 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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