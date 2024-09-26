Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 ардите 1754 года (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 ардите
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 ардите 1754 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
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Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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