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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1 ардите Фердинанда VI - Испания

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1 ардите 1754-1755

Год Знак Описание Продажи Продажи
1754 0 181755 1 23
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1 ардите 1756

Год Знак Описание Продажи Продажи
1756 0 21
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