Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 ардите 1756 года (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 ардите
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 ардите 1756 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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