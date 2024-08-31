Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1749 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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