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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1749 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1749 M JB
Средняя цена 43000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 эскудо 1749 M JB
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 эскудо 1749 S PJ
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1749 M JB
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1749 S PJ
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1749 M JB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1749 S PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1749 M JB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 реала 1749 M JB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 27

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1749 PA Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 мараведи 1749 PA Надпись "FO II"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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