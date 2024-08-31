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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1749 года PA. Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)

Разновидность: Надпись "FO II"

Аверс монеты - 1 мараведи 1749 года PA Надпись "FO II" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 мараведи 1749 года PA Надпись "FO II" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1749 года со знаком PA. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Cayón Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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