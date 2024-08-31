Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1749 года PA. Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)
Разновидность: Надпись "FO II"
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1749 года со знаком PA. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Cayón Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (1)
- CoinsNB (1)
- Tauler & Fau (1)
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