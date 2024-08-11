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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1749 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2073 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1932 $
Цена в валюте аукциона 1801 EUR
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Испания 2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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