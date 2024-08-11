Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1749 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2073 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1932 $
Цена в валюте аукциона 1801 EUR
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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