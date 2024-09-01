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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 2 эскудо Фердинанда VI - Испания

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2 эскудо 1749

Год Знак Описание Продажи Продажи
1749 M JB 0 131749 S PJ 0 14
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