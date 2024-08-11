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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Numisbalt за 12000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
12944 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1043 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Stack's - August 19, 2015
Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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