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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе MDC Monaco за 65000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
75757 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR
Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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