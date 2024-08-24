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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1749 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1749 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1749 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ars Time (2)
  • Aureo & Calicó (3)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1749 M JB на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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