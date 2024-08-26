Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1749 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1749 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2069 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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