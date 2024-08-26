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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1749 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1749 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2069 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе CNG - February 21, 2024
Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе CNG - March 8, 2022
Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе CNG - March 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Heritage - June 2, 2016
Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Heritage - June 2, 2016
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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