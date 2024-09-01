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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1749 года PA. Надпись "FO VI" (Испания, Фердинанд VI)

Разновидность: Надпись "FO VI"

Аверс монеты - 1 мараведи 1749 года PA Надпись "FO VI" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 мараведи 1749 года PA Надпись "FO VI" - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1749 года со знаком PA. Надпись "FO VI". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 73 EUR. Торги состоялись 24 января 2018.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 73 EUR
Испания 1 мараведи 1749 PA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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