Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1749 года PA. Надпись "FO VI" (Испания, Фердинанд VI)
Разновидность: Надпись "FO VI"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1749 года со знаком PA. Надпись "FO VI". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 73 EUR. Торги состоялись 24 января 2018.
Сохранность
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