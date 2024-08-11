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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1749 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (2)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5930 $
Цена в валюте аукциона 5400 EUR
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
13731 $
Цена в валюте аукциона 12800 EUR
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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