Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1749 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
13731 $
Цена в валюте аукциона 12800 EUR
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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