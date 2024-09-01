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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1749 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1749 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5900 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • UBS (1)
Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3843 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2228 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1749 S PJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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